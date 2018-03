Grootste schip ooit gebouwd: gebombardeerd, gezonken, uit zee gehaald en weer opgelapt voor nog eens 21 jaar jv

01 maart 2018

22u08

Bron: Telegraph 0 Het zou een quizvraag kunnen zijn: "Wat is het grootste schip ooit gebouwd?" Antwoord: de Seawise Giant, ook bekend onder een aantal andere namen. Het gigantische gevaarte doorliep een merkwaardige maar weinig bekende carrière. Welaan dan!

Op zijn top had de supertanker Seawise Giant een draagvermogen van 564.763 ton, een breedte van bijna 69 meter en een lengte van 458 meter. Dat is 77 meter langer dan de Empire State Building hoog is. De Titanic was, ter vergelijking, 269 meter lang.

De Seawise Giant was het grootste door de mens gebouwde bewegende object op aarde. Dat gebeurde in Japan in 1979, in opdracht van een Griekse zakenbons. Maar hij weigerde uiteindelijk de levering, afhankelijk van de bron omdat hij failliet was of omdat hij van mening veranderde.

De tanker ging na een tijdje naar de Chinees C.Y. Tung, stichter van de firma Hong Kong Orient Overseas Container Line. Hij liet het schip nog iets langer maken en verhoogde de oorspronkelijke capaciteit met 140.000 ton. Nog altijd het grootste ooit, maar niet erg handig, met een draaicirkel van zo'n 3 km. Om van de topsnelheid van 16,5 knopen (30,6 km/u) tot stilstand te komen had de Seawise Giant meer dan 8 km nodig. Als het weer meezat.

Het tankerschip werd ingezet om ruwe olie te vervoeren tussen de VS en het Midden-Oosten. Maar na zeven jaar dienst werd de Seawise Giant, geladen met olie, in mei 1988 tijdens de oorlog tussen Iran en Irak door de troepen van Saddam Hoessein gebombardeerd. De tanker brandde helemaal uit en zonk naar de zeebodem. Er vielen ook drie doden.

Een Noors bedrijf diepte het total loss-wrak een jaar later na de oorlog toch weer op en sleepte het naar Singapore voor herstelling. Maar liefst 3.700 ton staal werd vervangen. De tanker kreeg ook een nieuwe naam: 'Happy Giant'. In oktober 1991 was hij weer in bedrijf.

Voor 33,7 miljoen kocht scheepsmagnaat Jørgen Jahre de 'Happy Giant' en doopte hem om tot 'Jahre Viking'. Nog eens tien jaar lang vervoerde de tanker olie, onder Noorse vlag en met een crew van amper 40 man. Maar de enorme omvang begon het schip meer en meer parten te spelen. De 'Jahre Viking' was gewoon te lang en verbruikte ook veel te veel brandstof. Volgeladen lag de tanker meer dan 24 meter onder water.

In 2004 werd hij verkocht aan het Noorse First Olsen Tankers en krijg hij alweer een andere naam: 'Knock Nevis'. De 'Knock Nevis' vaarde niet meer uit maar functioneerde als een stationaire opslagplaats voor tanks op het Al Shaheen-olieveld in Qatar.

Zes jaar later was het definitief gedaan met de 'Seawise Giant'. Na een loopbaan van 30 jaar werd het grootste schip ter wereld in 2010 verkocht aan een Indiaas afbraakbedrijf om het volledig te strippen. Het kwam er aan onder de naam 'Mont'. Tienduizenden arbeiders werkten meer dan een jaar aan de afbraak. Wat overbleef - buiten de onderdelen die verkocht werden - was het anker van 36 ton. Dat kan je vandaag nog altijd bezichtigen in het Hong Kong Maritime Museum.