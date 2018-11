Grootste postkaart ter wereld ligt op Zwitserse gletsjer kv

16 november 2018

17u54

Bron: Belga 0 De grootste postkaart ooit, volgens het Guinness Book of Records, is vandaag opgesteld op een Zwitserse gletsjer om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. De kaart bestaat uit 125.000 berichten en tekeningen van kinderen.

De actie werd georganiseerd door het Zwitserse Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking en de organisatie WAVE (World Advanced Vehicle Expedition). De kaart bevindt zich op de Aletschgletsjer op meer dan 3.400 meter hoogte en kwam er met de Klimaatconferentie van Katowice in het vooruitzicht. De COP24 vindt plaats in december in Polen.

De borden, die elk bestaan uit 64 geplastificeerde postkaarten, werden naast elkaar gelegd op een vierkant van ongeveer 2.500 vierkante meter. Op de gigantische postkaart zijn twee berichten te lezen: "STOP GLOBAL WARMING # 1.5 °C" en "WE ARE THE FUTURE GIVE US A CHANCE".



Uit een recent rapport van IPCC, het klimaatpanel van de VN, blijkt dat het nog mogelijk is om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden Celsius, onder bepaalde voorwaarden. Daardoor zouden de negatieve gevolgen beperkt kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau.

Volgens de organisatoren hebben scholen uit 35 landen deelgenomen aan deze actie.

De postkaart zal verstuurd worden naar de deelnemers van de COP24 vanuit het hoogst gelegen postkantoor van Europa. Dat bevindt zich op de Jungfraujoch-col, aan de Aletschgletsjer.