Grootste pedofielschandaal ooit in Frankrijk: al liefst 184 aangiften tegen Franse chirurg, 250 mogelijke slachtoffers ADN

18 november 2019

11u05

Bron: ANP, Belga 0 Zeker 184 mensen hebben aangifte gedaan tegen een Franse oud-chirurg voor seksueel misbruik. Dat meldt het Franse gerecht vandaag. De inmiddels 68-jarige Joël Le Scouarnec, die begin volgend jaar terechtstaat vanwege het seksueel misbruik van vier jonge meisjes, zou in totaal circa 250 slachtoffers hebben gemaakt.

De 68-jarige Joël Le Scouarnec is mogelijk de grootste kindermisbruiker die Frankrijk ooit heeft gekend. Hij werd al eens veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Le Scouarnec werkte tussen 1989 en 2017 op vier plaatsen in de Franse departementen Morbihan, Indre-et-Loire en Charente-Maritime. Hij zit sinds mei 2017 opgesloten en moet van 13 tot 17 maart voor het hof van assisen van Charente-Maritime verschijnen voor een eerste luik van het dossier.

De oud-arts werd gearresteerd nadat een 6-jarig meisje verklaarde verkracht te zijn door de man. Uit onderzoek bleek dat te kloppen. Toen agenten het huis van Le Scouarnec doorzochten, werden onder andere poppen onder de vloer, pruiken en seksspeeltjes gevonden. Ook vond de politie schriftjes, waarin de arts het misbruik van een enorm aantal kinderen gedetailleerd omschreef en de namen van zijn slachtoffertjes noteerde.



Tijdens het onderzoek werden 250 mogelijke slachtoffers van niet-verjaarde feiten van pedoseks vastgesteld, zo maakte Laurent Zuchowicz, procureur van La Rochelle, vanmorgen bekend. In totaal werden er van de 250 geïdentificeerde slachtoffers al 209 mensen verhoord. Meerderen van hen hadden precieze herinneringen, heeft de procureur in een mededeling verklaard. 184 personen wensten uiteindelijk een klacht in te dienen, onder wie 181 slachtoffers die ten tijde van de feiten minderjarig waren. 100 aangiftes zijn in het departement Morbihan gedaan.

