Grootste palmolieproducent ter wereld betrapt op dwangarbeid

30 september 2020

18u24

Bron: Reuters 2 Uit een rapport van het Amerikaanse douaneagentschap blijkt dat het Maleisische palmoliebedrijf FGV Holdings, de grootste producent van ruwe palmolie ter wereld, gebruik maakt van dwangarbeid. De Verenigde Staten hebben bijgevolg alle import van FGV-palmolie verboden. Palmolie wordt gebruikt in uiteenlopende voedingsmiddelen, cosmetica, schoonmaakmiddelen en biodiesel.

Indonesië en Maleisië zijn de twee grootste producenten van palmolie. De industrie is behoorlijk omstreden en wordt gezegd verantwoordelijk te zijn voor ontbossing en de vernietiging van natuurlijke habitats van onder andere orang-oetans. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen FGV en sommige andere leveranciers bovendien al lang van inbreuken op de arbeidsrechten en mensenrechten.



Het Amerikaans invoerverbod komt er nadat mensenrechtenorganisaties er bij de Amerikaanse autoriteiten op aandrongen om een onderzoek in te stellen naar mogelijke dwangarbeid en mensensmokkel op de plantages van FGV. Zo’n 84 procent van de plantagearbeiders in Maleisië, in totaal zo’n 337.000 mensen, zijn migranten uit landen zoals Indonesië, India en Bangladesh.

Fysiek en seksueel geweld

Volgens de U.S. Customs and Border Protection (CBP), het Amerikaanse douaneagentschap, is het Amerikaanse invoerverbod het resultaat van een onderzoek dat een jaar lang duurde en aan het licht bracht dat arbeiders bij FGV misleid worden en het slachtoffer zijn van fysiek en seksueel geweld, intimidatie en bedreigingen. Hun identiteitsdocumenten worden afgenomen en het bedrijf maakt misbruik van hun kwetsbaarheid. Het onderzoek wees ook uit dat kinderen mogelijk worden ingeschakeld in de productieprocessen van FGV.



“Het gebruik van dwangarbeid bij de productie van zo’n alomtegenwoordig product stelt bedrijven in staat te profiteren van het misbruik van kwetsbare werknemers”, zegt Brenda Smith, uitvoerend assistent-commissaris van het handelskantoor van CBP. Het douaneagentschap roept Amerikaanse importeurs op om de arbeidspraktijken van hun leveranciers onder de loep te nemen, omdat de organisatie klachten heeft ontvangen over de gehele palmoliesector.

Onder andere de multinational Procter & Gamble, die uiteenlopende consumentengoederen vervaardigt, zal getroffen worden door het invoerverbod. P&G heeft immers een joint venture met FGV.