Grootste natuurreservaat van Afrika bedreigd door olie-ontginning

09 augustus 2019

20u33

Bron: afp 0 Nigerese en internationale milieu-activisten hebben al 24.000 handtekeningen verzameld om te voorkomen dat een deel van het natuurreservaat Termit en Tin-Toumma, in het oosten van Niger, wordt vrijgegeven ten voordele van olie-ontginning door de Chinese petroleumfirma CNPC.

Door een beslissing van de Nigerese regering eind juni zal bijna de helft van de oppervlakte van het natuurreservaat geen beschermde status meer genieten, luidt het, met alle gevolgen voor de biodiversiteit vandien.

Concreet zou bijna 45.000 vierkante kilometer van het reservaat niet langer beschermd worden. Termit en Tin-Toumma is 96.560 vierkante kilometer groot en geldt als het grootste natuurreservaat van Afrika. Er leven 130 vogelsoorten en zeventien zoogdierensoorten, waarvan sommige beschermd en bedreigd zijn. Er groeien weinig planten in het woestijngebied, maar die volstaan voor dieren als de damagazelle en de dorcasgazelle die alleen in dit deel van de wereld leven. Maar er is ook het manenschaap (tedal) en vooral de mendesantilope (addax) die echt met uitsterven bedreigd is.

Bedoeling is om met de petitie, die beschikbaar is op het internet, 50.000 handtekeningen te verzamelen.