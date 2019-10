Grootste moskee van Duitsland ontruimd na bommelding ADN

31 oktober 2019

17u02

Bron: Belga 0 De grootste moskee van Duitsland, in Keulen, is vandaag geëvacueerd wegens een bomdreiging. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

De centrale moskee van Keulen, die gerund wordt door de Turks-Islamitische Unie voor Religieuze zaken (DITIB), is momenteel het voorwerp van een politie-onderzoek, voegde de woordvoerder eraan toe, zonder verdere details te geven.



De moskee werd in juli al eens ontruimd, eveneens door een bommelding. De controversiële moskee, een van Europa's grootste, werd officieel geopend in september door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.