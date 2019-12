Grootste loterij ter wereld ‘El Gordo’ getrokken in Spanje: in totaal 2,4 miljard euro verloot NLA

22 december 2019

13u03

Bron: Belga 2 26590 was het winnende lot van de Spaanse kerstloterij ‘El Gordo’ (de vette). Vanochtend werd de lottrekking, die traditiegetrouw jaarlijks op 22 december doorgaat, live uitgezonden vanuit het Teatro Madrid. 170 loten met het nummer 26590 werden verkocht. Met een inzet van 2,4 miljard euro is ‘El Gordo’ de grootste loterij ter wereld.

El Gordo ('de vette') is een cultureel fenomeen in Spanje. Miljoenen mensen volgen de trekking live op tv. De inzet is dan ook niet min: zo'n 2,4 miljard euro staat er op het spel. Andere loterijen keren hogere individuele bedragen uit, maar de totale vetpot is nergens groter. Een lot kost 200 euro.

Omdat er ook tal van kleinere bedragen worden geloot, duurt de uitzending verscheidene uren. Vorig jaar was het urenlang nagelbijten vooraleer het winnende lot uit de trommel kwam. Dit jaar zongen de kinderen van het internaat San Ildefonso, die het spektakel elk jaar opluisteren, al na acht minuten het winnende nummer, goed voor vier miljoen euro.

De zogenaamde "Loteria de Navidad" wordt sinds 1812 georganiseerd door de Spaanse overheid. Over het hele land komen mensen bijeen om de trekking te volgen. De winnaars trekken na afloop naar de plaats waar ze hun gelukslotje gekocht hebben om er hun winst te vieren met een flesje cava.