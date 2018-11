Grootste kerststal van Europa houdt ermee op: “Het is mooi geweest” Bieke Cornillie

28 november 2018

00u00 0 1.800 beeldjes, van de drie koningen tot andere kijklustigen voor 'kinneke' Jezus. Allemaal duiken ze op in de grootste kerststal van Europa. Die wordt deze maand voor de allerlaatste keer uitgestald in Nederland. De komst van Christus is natuurlijk het belangrijkste tafereel in de maar liefst 100 vierkante meter grote stal, maar er is veel meer te zien.

600 mensen, 40 engelen en 250 schapen, olifanten, ezels en paarden, bijvoorbeeld. Of de werkplaats van Jozef in Nazareth. En dat alles op 60 meter achtergrond - van berglandschappen tot woestijnen.

De makers, Nederlanders Roel den Dulk (69) en Fred van der Zwet (64), zwoegen er twee weken aan. Sinds 2008 bouwden ze de stal telkens op een andere plek op, maar dat is nu voor het laatst. "Het is mooi geweest", klinkt het. Het Natuurmuseum in Leeuwarden krijgt de eer om het tafereel nog één keer aan het publiek te tonen.