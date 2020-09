Grootste humanoïde robot ter wereld zet eerste stapjes LH

23 september 2020

12u07

Bron: The Guardian 12 Het lijkt een beeld uit de populaire serie ‘Power Rangers’, maar het is wel degelijk echt. In de haven van de Japanse stad Yokohama, ten zuiden van Tokyo, heeft de grootste humanoïde robot - een gevaarte van 18 meter hoog en 25 ton zwaar - zijn eerste stapjes gezet.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het design van de robot is geïnspireerd op de Gundam, een enorme fictionele robot die sinds eind jaren 70 te zien was in 50 Japanse series en films. De gigantische RX-78-2 werd gebouwd in een heuse ‘Gundam-fabriek’ in Yokohama. Daar zou de robot normaal ook begin oktober worden voorgesteld, maar door corona werd de opening uitgesteld.

Ingenieurs begonnen zes jaar geleden met het ontwerpen van de robot en zorgden ervoor dat elk stuk voldeed aan de gewichtsvereisten om te voorkomen dat de ledematen zouden knikken en alle 24 beweegbare onderdelen naadloos zouden werken.



Het is niet het eerste huzarenstukje van designer Masaki Kawahara, die eerder al drie andere gigantische robots ontwierp die geïnspireerd zijn door Gundam.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 Catsuka(@ catsuka) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.