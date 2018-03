Grootste (en meest complexe) renovatie ooit voor Eiffeltoren die 130 wordt FT

Bron: Le Parisien 0 Hét monument van Frankrijk wordt volgend jaar 130 en krijgt een facelift. Een zeer delicate operatie zo blijkt nu, want in de oude verflagen is lood gevonden. Ook corrosie heeft het smeedwerk jarenlang aangetast en dat komt de stabiliteit niet ten goede.

De leeftijd begint z'n tol te eisen. De Eiffeltoren staat al recht sinds 1889 en vertoont hier en daar heel wat mankementen. Ook de regen helpt niet: die tast de IJzeren Dame beetje bij beetje meer aan. Het is daarom nodig dat de bekendste toren van Europa elke zeven jaar herschilderd wordt - dat schreef ook architect Gustave Eiffel in zijn naslagwerk. Werkmannen beginnen er dit jaar aan in oktober en zullen ongeveer drie jaar nodig hebben.

Het is meteen de grootste facelift ooit, met een totaal kostenplaatje van 40 miljoen euro. Uit doorgedreven onderzoek van de negentien verschillende verflagen is gebleken dat de staat van het bouwwerk op veel plaatsen aanzienlijk is verslechterd. "De verf is volledig gescheurd en dan is er nog de corrosie. Het zou zinloos zijn om er gewoon overheen te schilderen", klinkt het. Het risico bestaat immers dat de structuur van het gebouw verzwakt en de metalen constructie na verloop van tijd aan stabiliteit verliest. En dus is er maar één oplossing: 25.000 vierkante meter ijzerwerk strippen of 10 procent van de totale oppervlakte van de toren. En daarna herschilderen. Men voorziet daarvoor 60 ton verf.

De meest beschadigde stukken bevinden zich tussen de begane grond en het eerste platform. Vooral de zuidelijke en de oostelijke pilaar - met uitzicht op Champs-de-Mars - zijn er het ergst aan toe. Men zet voor het complexe werk 80 gespecialiseerde werkmannen in om de negentien oude verflagen minutieus weg te krabben.

21 keer zoveel lood

Het zou alvast eenvoudiger geweest zijn mocht de toren niet zijn aangetast door de verf. De Eiffeltoren renoveren is immers niet zonder gevaar. De coating die vroeger werd gebruikt, bestaat uit lood. Blootstelling eraan kan gezondheidsproblemen veroorzaken, ook voor de bezoekers. De Eiffeltoren gaat immers niet dicht tijdens werken. Men hangt alvast al grote dekzeilen omhoog om het gevaar in te dijken. Op sommige plekken is er 21 keer zoveel lood aangetroffen dan toegelaten.