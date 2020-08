Grootste drugsvangst ooit voor Braziliaanse politie: 33 ton marihuana in beslag genomen HLA

28 augustus 2020

17u16

Bron: Belga 0 De Braziliaanse politie heeft in de centrale staat Mato Grosso do Sul ruim 33 ton marihuana in beslag genomen. Volgens het ministerie van Justitie gaat het om de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het Latijns-Amerikaanse land.

De drugs waren in pakjes verpakt en werden in de stad Maracaju in een vrachtwagen gevonden. De straatwaarde bedraagt rond de 50 miljoen real, omgerekend ongeveer 8,5 miljoen euro. Twee mensen werden opgepakt.

Verdere details over de herkomst of bestemming van de drugs werden niet meteen bekendgemaakt. De staat Mato Grosso do Sul grenst aan Paraguay en Bolivia. Paraguay geldt als een van de grootste marihuanaproducenten van Latijns-Amerika. De drugs worden grotendeels naar de buurlanden Brazilië, Uruguay en Argentinië gesmokkeld.

Sinds september 2019 werd in Mato Grosso do Sul meer dan 333 ton drugs met een waarde van ruim 535 miljoen real (ongeveer 82 miljoen euro) in beslag genomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.