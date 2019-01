Grootste drugsvangst ooit in Suriname: 2.300 kilo cocaïne “voor Europese markt” Redactie

13 januari 2019

00u53

Bron: AD.nl 0 De Surinaamse politie maakte afgelopen dinsdag bekend een partij van ‘enkele duizenden’ kilo’s drugs te hebben ontdekt in de haven van Paramaribo. Nu blijkt dat het om een recordvangst gaat van maar liefst 2.300 kilo cocaïne.

De pakken drugs zaten verstopt in containers met zakken rijst in acht containers. Dat heeft politiewoordvoerder Humphrey Naarden bevestigd aan persbureau ANP. Niet eerder is er zo’n grote drugsvangst in Suriname gedaan.

Volgens Naarden zijn er nog geen aanhoudingen verricht, maar zijn er wel vier verdachten in beeld. “We doen er alles aan om te weten te komen van wie deze drugs zijn. Dit is geen prettig bericht, als land is het nooit prettig zo in het nieuws te komen”, aldus Naarden. Volgens de politie zouden de drugs bedoeld zijn voor de Europese markt.