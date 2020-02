Grootste drugsvangst ooit in Costa Rica: géén sierbloemen, maar 5 ton cocaïne bedoeld voor Rotterdam HAA

16 februari 2020

09u29

Bron: AFP, ANP 1 De politie van Costa Rica heeft gisteren meer dan vijf ton cocaïne in beslag genomen. Het gaat om de grootste drugsvangst ooit in het Centraal-Amerikaanse land.

In totaal werden 5.048 pakketten van ongeveer 1 kilogram cocaïne ontdekt in de haven van Limon. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Michael Soto Rojas zaten de drugs verstopt in een container met sierbloemen en waren ze bestemd voor de Nederlandse haven Rotterdam. De verdachte container werd vrijdag al opgemerkt. Gisteren werd hij doorzocht en deed de politie de enorme cocaïnevangst. Een 46-jarige Costa Ricaanse verdachte is opgepakt.