Grootste diamant van Noord-Amerika ontdekt KVDS

16 december 2018

08u52

Bron: Belga 0 In het noorden van Canada is de grootste diamant ooit in Noord-Amerika ontdekt. Dat melden Canadese en Amerikaanse media. Hij heeft de grootte van een kippenei.

De gele diamant met een gewicht van 552 karaat ( 1 karaat is ongeveer 200 milligram, dat maakt dat hij 110 gram weegt) werd gevonden in de diamantmijn Diavik, zowat 220 kilometer ten zuiden van de poolcirkel.

Kroonjuwelen

De grootste Noord-Amerikaanse diamant tot nu toe was de in dezelfde mijn ontdekt: "Diavik Foxfire", met een gewicht van 187,7 karaat.





's Werelds grootste diamant - 3.106 karaat - werd in 1905 gevonden in Zuid-Afrika. De diamant, ‘Cullinan’ genoemd, werd later opgedeeld. De grootste delen ervan werden verwerkt in de Britse kroonjuwelen.