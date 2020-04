Grootste daling CO2-uitstoot verwacht sinds Tweede Wereldoorlog JG

22 april 2020

15u08

Bron: Belga 8 Door de coronapandemie neemt de uitstoot van het schadelijke CO2 (koolstofdioxide) dit jaar wereldwijd af met 6 procent, verwacht de Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties (WMO). Het zou gaan om de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog. De WMO waarschuwt er woensdag echter ook voor dat dit onvoldoende is om te voldoen aan de internationale afspraken over de uitstoot van CO2.

De coronacrisis heeft gevolgen voor de uitstoot van broeikasgassen. Door minder transport en een lagere energieproductie gaat de uitstoot een pak naar beneden. “Dat is goed nieuws op korte termijn", zegt de organisatie. Maar de daling is onvoldoende om uiteindelijk te voldoen aan de internationale afspraken over de uitstoot van CO2. De WMO roept de wereld dan ook op het klimaatprobleem in dezelfde geest aan te pakken als het coronavirus.

Dat kan volgens de organisatie door stimulusprogramma's te ontwikkelen voor een groenere wereldeconomie na de coronaviruspandemie.

"Eerdere economische crisissen zijn vaak gevolgd door 'herstel' dat samenging met een veel hogere emissiegroei dan voor de crisis", waarschuwt de WMO in een verklaring ter gelegenheid van Dag van de Aarde 2020. "We moeten dezelfde vastberadenheid en eenheid tonen tegen de klimaatverandering als tegen Covid-19", zei WMO-chef Petteri Taalas. "We moeten zowel de pandemie- als de klimaatveranderingscurves afvlakken."

Uit het eindrapport van de WMO voor 2015-2019 blijkt dat dit de warmste periode was sinds het begin van het industriële tijdperk in de 18e eeuw. Daarnaast wezen alle andere indicatoren ook op versnelling van de klimaatverandering gedurende deze vijf jaar, inclusief stijgende koolstofdioxideniveaus, oceaantemperaturen en zeeniveaus, evenals krimpende gletsjers.