Grootste cokevangst ooit in Limburg krijgt staartje in Brazilië kv

19u51

Bron: Belga 0 AFP De Braziliaanse federale politie heeft vorige maandag bij een onderzoek naar grootschalige cocaïnetrafiek veertien huiszoekingen en zes arrestaties verricht. Het Braziliaanse onderzoek is gelinkt aan een drugsdossier waarbij in het voorjaar van 2016 in Limburg twee grote partijen cocaïne zijn onderschept, die in marmeren blokken verborgen zaten. Het parket van Limburg maakte donderdag de actie van de Braziliaanse speurders bekend. Het Limburgse dossier wordt op 24 november dit jaar ingeleid in de correctionele rechtbank van Hasselt.

De vangst van 2016 was de grootste inbeslagname ooit voor de federale gerechtelijke politie van Limburg en het parket van Limburg. Het ging in totaal om 2.428 kilogram coke met een straatwaarde van minstens 75 miljoen euro.

De eerste 1.500 kilogram dateerde van het Paasweekend en de resterende 928 kilo van 30 april. De coke zat verborgen in marmeren blokken, die per vrachtschip vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen werden verzonden. In ons land werden toen vier verdachten gearresteerd in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem.

Volledige organisatie ontmanteld

De Limburgse speurders waren van plan de volledige organisatie te ontmantelen en zochten daarom toenadering tot de Braziliaanse autoriteiten om de leveranciers in beeld te krijgen. Alle beschikbare gegevens uit het Belgische dossier werden via een rechtshulpverzoek aan de Braziliaanse collega's overgemaakt. Deze operatie bewijst dat een goede internationale samenwerking kan leiden tot het oprollen van een volledig crimineel traject van Zuid-Amerika tot Europa.

Blockbuster 2

"De Braziliaanse federale politie startte een zelfstandig onderzoek dat afgelopen maandag resulteerde in veertien huiszoekingen en zes aanhoudingen. Tijdens deze operatie met codenaam Blockbuster2 werden huizen, appartementen, luxewagens en dure racepaarden in beslag genomen. De politie ontmantelde in een loods vier marmeren blokken met cocaïne, die klaar stonden voor export. De gelijkenis met de blokken marmer, die vorig jaar in ons land werden onderschept, is treffend", aldus Bruno Copping van het Limburgse parket woensdag.