Grootste Catalaanse separatistische partij is voor justitie 'illegaal' gefinancierd

15u11

Bron: Belga 3 AP De partij van Carles Puigdemont en Artur Mas werd volgens de rechtbank in Barcelona illegaal gefinancierd. Een rechtbank in Barcelona heeft vandaag uitgemaakt dat de partij van de vroegere nationalistische minister-presidenten Carles Puigdemont en Artur Mas, de Democratische Convergentie van Catalonië (CDC), illegaal gefinancierd is.

Volgens de beslissing heeft de CDC minstens 6,6 miljoen euro ontvangen van de Spaanse groep BTP en Ferrovial "in ruil voor de gegarandeerde toewijzing van een zekere hoeveelheid openbare werken".

De commissies ter waarde van 4 procent passeerden via het Muziekpaleis in Barcelona, waarvan de verantwoordelijken een celstraf hebben gekregen voor het verduisteren van 23 miljoen euro tussen 2000 en 2009.

Het in 2009 uitgebroken schandaal voedde verdenkingen van corruptie jegens de nationalistische partij die de regio decennialang heeft bestuurd en die in 2012 is beginnen ijveren voor onafhankelijkheid van Catalonië.