Grootste Britse supermarkt start met verkoop van vegan burger die écht ‘bloedt’ Tesco wil met hamburger zonder vlees inspelen op toenemende vraag naar veganistisch eten

LH

12 november 2018

11u13

Bron: The Guardian 0 De Beyond Burger, de plantaardige hamburger die écht ‘bloedt’, ligt sinds vandaag in de rekken bij Tesco, de grootste supermarktketen van Groot-Brittannië. Daarmee wil het bedrijf inspelen op de toenemende vraag naar veganistisch eten.

Het Verenigd Koninkrijk heeft naar schatting 22 miljoen “flexitariërs”, mensen die wel nog een hapje vlees lusten maar hun consumptie willen verminderen. Volgens onderzoek is een derde van de Britten uit gezondheidsredenen gestopt of geminderd met vlees eten.

De Beyond Burger zal verkrijgbaar zijn in meer dan 350 filialen van de grootste supermarkt in het Verenigd Koninkrijk. Een pakket van twee zal 5,5 pond (omgerekend 6,3 euro) kosten.

Enorme vraag in VS

Het product moest al in augustus in Tesco geleverd zijn, maar de lancering werd vertraagd door de enorme vraag in de VS. Daar zijn de burgers al veel langer een trend. Onder anderen Bill Gates en Leonardo DiCaprio schaarden zich achter het concept. De burgers zijn er al in meer dan 10.000 supermarkten te vinden en staat al op het menu bij meer dan 10.000 restaurants.

De Beyond-burger is volledig gemaakt van plantaardige ingrediënten en bevat 20 gram erwteneiwit, kokosolie en aardappelzetmeel. Er wordt bij het gerecht bietensap gebruikt om het te “laten bloeden”. Naar verluidt zou de burger ook echt smaken naar rundsvlees.

Bij ons kan je de burger sinds augustus proeven in de Greenway-restaurants in Antwerpen, Gent, Leuven en Brussel.