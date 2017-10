Grootste Britse repatriëring in vredestijd voor 110.000 gestrande passagiers van failliet Monarch Airlines 07u55

Bron: Belga 4 EPA De Britse luchtvaartautoriteit CAA heeft vandaag het faillissement bekendgemaakt van luchtvaartmaatschappij Monarch Airlines. De activiteiten worden met onmiddellijke ingang stopgezet. De Britse regering werkt samen met de CAA om zowat 110.000 passagiers die hierdoor in het buitenland geblokkeerd zitten, terug naar Groot-Brittannië te brengen. Het gaat om de grootste repatriëring in vredestijd ooit.

De CAA heeft daartoe een dertigtal vliegtuigen gecharterd. Het gaat volgens de Britse minister van Transport Chris Grayling om de grootste repatriëringsoperatie in Groot-Brittannië in vredestijd.





Ongeveer 300.000 boekingen bij de maatschappij worden geannuleerd. Monarch Airlines had een vloot van een dertigtal vliegtuigen, waarmee het Londen en Birmingham verbond met populaire vakantiebestemmingen in onder meer Spanje, de Canarische eilanden, de Balearen en de Franse Alpen. Monarch is de op 4 na grootste Britse luchtvaartmaatschappij.