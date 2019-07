Grootste Britse krijgsgevangenis vanonder het mos gehaald AW

04 juli 2019

15u53

Bron: The Guardian, University of Sheffield 2 De Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen nagelaten, en sommige daarvan komen nu pas boven water. Zo hebben enkele Britse archeologen van de University of Sheffield de restanten van Lodge Moor, het grootste gevangeniskamp van het Verenigd Koninkrijk, opgegraven in Yorkshire.

Al wist iedereen van het bestaan van Lodge Moor in het Britse Yorkshire af, onderzoekers gingen voor het eerst aan de slag op de bewuste site. Dankzij de opgravingen is een stukje vergeten geschiedenis terug opgerakeld.



De archeologische site was begraven onder mos en bomen, en wordt anno 2019 voornamelijk gebruikt als een rustige uitlaatplaats voor honden. Toch werden er heel wat oude gevangenismuren en zelfs verweerde restanten van mensen vanonder het mos gehaald.



Grootste gevangenis

In het verleden kende het gebied een minder rooskleurig doeleinde. Lodge Moor werd voor het eerst tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt als gevangeniskamp voor krijgsgevangenen. En terwijl er tijdens de Eerste Wereldoorlog slechts 1.500 gevangenen – vooral Italianen - werden opgesloten, liep dat aantal tegen 1944 op tot maar liefst 11.000 gevangenen, waarvan het merendeel van Duitse komaf was. Zo groeide de krijgsgevangenis uit tot de grootste van het Verenigd Koninkrijk. Het land telde in totaal zo'n 15.000 van zulke oorlogsgevangenissen.

Hoe meer gevangenen er werden opgesloten in Lodge Moor, hoe slechter het er aan toe ging. “De gevangenen aten uit zinken vuilnisbakken, moesten buiten in de modder, regen en kou staan. En vermits ze met zoveel waren, moesten ze krappe tenten of barakken delen”, aldus Rob Johnson, student Archeologie aan de University of Sheffield. Zo vonden de onderzoekers enkele getuigenverklaringen die stellen dat er op het einde van de Tweede Wereldoorlog zeventig gevangenen in de barakken verbleven. In werkelijkheid waren de barakken bestemd voor slechts dertig gevangenen.

De onderzoekers hopen dat hun bevindingen ervoor zullen zorgen dat het gebied afgezet en beschermd wordt. Op die manier kan er verder onderzoek gevoerd worden naar de lugubere geschiedenis van Lodge Moor.