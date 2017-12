Grootste bosbrand in Californië breidt uit: maar 10 procent onder controle TK

Bron: Belga 0 AFP De grootste bosbrand in de Amerikaanse staat Californië blijft in omvang toenemen. Volgens de krant Los Angeles Times bestrijkt Thomas - zoals de brand genoemd wordt - al een oppervlakte van 930 vierkante kilometer. Het is daarmee de op vier na grootste brand uit de recente geschiedenis van de Amerikaanse staat. De brandweer zegt slechts 10 procent van het vuur onder controle te hebben.

Alles wordt nu in het werk gesteld om de brand, die gevoed wordt door de felle wind, weg te houden van Santa Barbara. Uit voorzorg hebben gisteren nog eens 5.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten. President Donald Trump heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen in Californië.

Californië wordt momenteel getroffen door zes verschillende branden, maar de vijf andere zijn zo goed als onder controle. Sinds 4 december moesten in totaal al 200.000 mensen geëvacueerd worden. Honderden gebouwen zijn al in vlammen opgegaan.

Het vuur heeft tot nu toe aan één persoon het leven gekost. Een 70-jarige vrouw stierf woensdagavond toen ze met de wagen wegvluchtte uit Ventura, ten noorden van Los Angeles. De vrouw werd langs de evacuatieroute aangetroffen in de wagen, die betrokken was bij een ongeval. Volgens de krant LA Time had ze brandwonden opgelopen en te veel rook ingeademd.

