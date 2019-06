Grootste betoging in 30 jaar in Praag: honderdduizenden Tsjechen op straat tegen premier Babis

23 juni 2019

Een paar honderdduizend Tsjechen zijn vandaag op straat gekomen tegen de in opspraak gekomen premier Andrej Babis. Het gaat om de grootste betoging in Praag in goed 30 jaar. De organisatie had het over minstens 250.000 deelnemers. De netwerken van de gsm-operatoren raakten overbelast en vielen uit en een metrostation moest gesloten worden vanwege de grote opkomst.