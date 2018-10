Grootste betoging in 15 jaar: bijna 700.000 Britten op straat voor nieuw referendum brexit AV HR

20 oktober 2018

19u56

Bron: BELGA, Reuters 4 In Londen hebben zaterdag bijna 700.000 mensen deelgenomen aan een anti-brexitdemonstratie. De betogers willen dat er een nieuw referendum komt over de brexit . De organisatoren stellen volgens persbureau Reuters dat maar liefst 670.000 mensen deelnamen. Vooraf hadden ze laten weten 100.000 mensen te verwachten.

De demonstranten in Londen dragen onder meer Europese vlaggen en borden met slogans als “Exit brexit” en “‘Bollocks to Brexit”. Heel wat betogers zijn vandaag van mening dat ze in 2016 niet goed wisten waarvoor ze stemden. Ze stellen dat “ze ons van alles hebben wijsgemaakt en dat daar nu niks van blijkt te kloppen”. Daarom eisen ze een nieuw referendum over de finale brexitdeal, die ze een halt willen toeroepen. “De beslissing om de EU te verlaten, zal invloed zal hebben op verschillende generaties”, zegt James McGrory, een van de organisatoren. De betoging lokte volgens hem 670.000 deelnemers. Dat maakt van de mars meteen de grootste betoging in Groot-Brittannië sinds die tegen de oorlog in Irak in 2003.

De betoging zette onder meer voet richting het Palace of Westminster, het Britse parlement. Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan nam deel. Hij twitterde dat de mars een ,,historisch moment in onze democratie’' is.

Veel jongeren

Ook opvallend veel studenten namen deel aan de betoging van People’s Vote. De organisatoren hadden vooral jongeren opgeroepen om deel te nemen, omdat hun mening twee jaar geleden genegeerd werd, aldus People’s Vote. Een jonge demonstrant heeft een duidelijke boodschap voor de Britse regering: “Ik ben 16. Brexit heeft mijn toekomst afgepakt’’. Veel jongeren mochten ten tijde van het brexitreferendum in 2016 nog niet stemmen. Zij vinden dat ze ook een kans moeten krijgen om hun stem uit te brengen, aangezien de brexit hun toekomst bepaalt.

The Independent

De betoging wordt ook ondersteund door de Britse krant The Independent, die een onlinepetitie voor een tweede brexitreferendum lanceerde. De door zowat 900.000 mensen ondertekende tekst waarschuwt voor de “crisis” die zal ontstaan wanneer parlementsleden moeten stemmen over een Brits-Europees akkoord. De volksvertegenwoordigers moeten “ofwel beslissen om ons land armer te maken, onze essentiële openbare diensten te vernielen en de levenskansen van de jongeren te ruïneren, ofwel ons allemaal een stem geven over elke brexitakkoord.”

Geen tweede referendum

Premier Theresa May zal zich echter niet snel laten overtuigen tot een tweede referendum: “Er zal geen tweede referendum zijn. Mensen hebben op 23 juni 2016 voor de brexit gestemd”, klonk het eerder. Toch zijn er binnen haar partij ook voorstanders.

Op 29 maart volgend jaar stapt het Verenigd Koninkrijk normaal gezien uit de Europese Unie. Het is de Britse regering en de resterende 27 EU-landen overigens nog niet gelukt om een akkoord te bereiken. Eigenlijk had er al een akkoord moeten zijn, maar dat bleek onhaalbaar.