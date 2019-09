Grootschalige zoekacties naar vermiste Spaanse skiester (56) mvdb

04 september 2019

13u24

Bron: Reuters - 20Min - SpanjeVandaag 0 De Spaanse politie zet de grote middelen in voor zoekacties naar oud-skiester Blanca Fernandez Ochoa. De 56-jarige olympische medaillewinnares verdween twaalf dagen geleden.

De Madrileense nam tussen 1980 en 1992 deel aan vier Olympische Spelen. Ze staat geboekt als eerste Spaanse die een medaille won op de Winterspelen. Dat deed ze in 1992 in Albertville, toen ze brons haalde op de slalom.

Bewakingscamera’s van een winkel filmden Fernandez Ochoa op vrijdag 23 augustus in Pozuelo de Alarcón nabij Madrid. Uit onderzoek van de verkeerscamera’s blijkt dat ze twee dagen later haar zwarte Mercedes A parkeerde aan een natuurgebied in Cercedilla, eveneens nabij de Spaanse hoofdstad.

Haar familie had de vrouw toen nog niet als vermist opgegeven. Dat gebeurde op 29 augustus. Dezelfde dag kreeg een bericht op het Instagramprofiel van haar dochter Olivia een like van Fernandez Ochoa. Het bleek Olivia, die de account van haar moeder gebruikte. De skiester had haar familie in de dagen voorafgaand 23 augustus te kennen gegeven dat ze enkele dagen wou uitblazen in het noorden van Spanje. Haar smartphone zou ze uitschakelen.

De politie maakte het nieuws over Fernandez Ochoa’s verdwijning op 31 augustus bekend. Haar Mercedes, nog steeds geparkeerd aan het natuurgebied, is een dag later teruggevonden. Speurders hebben het zoekgebied uitgebreid en kammen met de hulp van heel wat opgedaagde vrijwilligers de regio rond Cercedilla uit. Ze zetten hierbij helikopters, drones en speurhonden in. Ook brandweerlieden en politie te paard zoeken mee. Tot nu toe zonder resultaat.

Coral Bistuer, oud-wereldkampioene taekwondo en bevriend met Fernandez Ochoa, verklaarde in een interview met radiozender COPE dat de skiester al enkele maanden “een moeilijke tijd doormaakt.”