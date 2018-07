Grootschalige speurtocht na spectaculaire gevangenisontsnapping in Frankrijk bvb

02 juli 2018

15u49

Na de spectaculaire ontsnapping met een helikopter uit een Franse gevangenis is de politie met man en macht op zoek naar de voortvluchtige Redoine Faïd. Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken namen vandaag net zoals de dag voordien rond de 2.900 politieagenten en gendarmes deel aan de operatie. "Alle manschappen zijn gemobiliseerd in een poging de ontsnapte crimineel op te sporen", zei premier Édouard Philippe op radiozender RTL.

Minister van Justitie Nicole Belloubet verordende een inspectie om mogelijke tekortkomingen in de veiligheidsstructuur van de gevangenis van Réau ten zuidoosten van Parijs te achterhalen. De 46-jarige gevangene was gisteren ontsnapt. Gewapende kompanen waren met een helikopter op de binnenplaats van de instelling geland, toen Faïd zich in de bezoekersruimte ophield. De vlucht nam volgens de autoriteiten slechts enkele minuten in beslag, niemand raakte gewond.

Justitieminister Belloubet verklaarde op de zender Europe 1 dat enkele maanden geleden drones boven de gevangenis waren waargenomen. "We vermoeden dat er een verband is tussen die drones (...) en de ontsnapping". Het Openbaar Ministerie in Parijs heeft een onderzoek ingeleid.

Redoine Faïd werd in april door een hof van beroep wegens een roofoverval in 2010, waarbij een politieagente om het leven kwam, tot 25 jaar gevangenis veroordeeld. In 2013 had hij bij een eerdere ontsnappingspoging vier cipiers een tijdlang gegijzeld.