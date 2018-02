Grootschalige operatie tegen terreurgroep IS in Irak

07 februari 2018

Bron: AFP

In een woestijnregio in het noordoosten van Irak is een grootschalige operatie gestart tegen jihadisten van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) die daar nog aanwezig zijn. Dat meldt het leger.