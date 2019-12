Grootschalige operatie tegen maffiaclan 'Ndrangheta: 2.500 agenten, 334 arrestaties en inbeslagnames ter waarde van 15 miljoen euro HLA

19 december 2019

15u48

Bron: Belga 11 Bij een grootschalige operatie tegen de Calabrische maffiaclan 'Ndrangheta zijn vandaag 334 mensen opgepakt. Enkele arrestaties vonden plaats in Duitsland, Zwitserland en Bulgarije.

Volgens openbaar aanklager Nicola Gratteri was het de grootste operatie tegen de maffia in Italië sinds de golf van arrestaties in het Sicilië van de jaren 80. Dat leidde toen tot het zogenaamde 'maxiproces' waarbij meer dan 400 criminelen werden berecht in een speciaal opgetrokken gerechtsgebouw binnen de muren van de gevangenis van Palermo. Bij wijze van wraak vermoordde de Siciliaanse maffia later de onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino.

Na de operatie van vandaag zitten 260 mensen achter de tralies en staan er 70 onder huisarrest. Vier mogen niet meer terugkeren naar hun woonplaats. Zo'n 2.500 agenten namen deel aan de actie. Er werden goederen in beslag genomen voor een waarde van 15 miljoen euro. Nicola Morra, voorzitter van de antimaffiacommissie van het Italiaanse parlement, had het over een “gigantische stap” in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Politici, ondernemers en een politieagent

De actie concentreerde zich op de Calabrische regio Vibo Valentina, maar strekte zich uit naar heel wat regio's in Italië en dus ook het buitenland. De arrestanten worden verdacht van onder meer afpersing, moord, drugshandel, geldwitwas en lidmaatschap van een maffia-organisatie. De economische sector werd ondermijnd en bars, restaurants en hotels werden gebruikt voor het witwassen van geld. Onder de verdachten zijn politici, ondernemers en zelfs een politieagent.

Onder meer Giancarlo Pittelli, de vroegere regionale leider van de conservatieve Forza Italia van Silvio Berlusconi, is opgepakt. Ook Gianluca Callipo, een voormalig van de centrumlinkse Partito Democratico die onlangs overstapte naar het conservatieve kamp, werd in de kraag gevat.

De 'Ndrangheta geldt als de machtigste maffia-organisatie wereldwijd en controleert de internationale drugshandel. Ook in ons land is de maffiaclan actief.