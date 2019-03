Grootschalige fraude met balsamicoazijn in Italië



10 maart 2019

Bron: Euronews, The Guardian 0 In Italië steekt alweer een nieuw voedselschandaal de kop op. De politie heeft meer dan 9.000 ton geplette tafeldruiven en wijnproducten in beslag genomen, goed voor een totale waarde van zo’n 15 miljoen euro. De druivenmost werd verkocht voor de productie van balsamicoazijn. Balsamicoazijn uit Modena is echter een door Europa beschermd product en voor de productie ervan mogen slechts zeven specifieke druivensoorten gebruikt worden. Tafeldruiven horen daar niet bij.

De verkopers van de druiven vervalsten de documenten die de oorsprong van de druivenmost moesten aantonen. De inferieure druivenmost zou gebruikt zijn voor de productie van balsamicoazijn door verscheidene bekende Italiaanse bedrijven, die ook exporteren naar het buitenland. In het kader van het onderzoek - dat operatie Wereldwijn werd gedoopt – werden ook “enorme hoeveelheden commerciële documenten” in beslag genomen, delen de autoriteiten mee.

“We doen dagelijks honderden inspecties”, zegt Stefano Vaccari, die aan het hoofd staat van de antifraudedienst van het ministerie van Landbouw. “Geen enkel land ter wereld doet meer controles van zijn wijnproducten dan Italië. Dit is niet enkel een gezondheidsprobleem... Het probleem is de reputatie van de producten die in Italië worden vervaardigd. Dat is wat we moeten verdedigen.”



De Italiaanse minister van Landbouw Gian Marco Centinaio bedankte de onderzoekers in een verklaring voor het “verdedigen van de goede naam van onze producten en het garanderen van de veiligheid en kwaliteit van de Italiaanse producten.”

In de supermarkt kan balsamicoazijn vaak al voor een prikje gekocht worden, maar de prijzen van sommige traditionele en authentieke flessen lopen op tot 300 euro.

Voedselfraude is schering en inslag in Italië. In 2015 werden meerdere vooraanstaande producenten van olijfolie beboet voor de verkoop van “extra vierge”-olijfolie, terwijl het in feite om een product van slechte kwaliteit ging. Het jaar voordien wist de politie te voorkomen dat bijna een half miljoen flessen namaakwijn verkocht werden. De flessen moesten doorgaan voor de rode wijn Brunello di Montalcino.