Grootschalige actie tegen Italiaanse maffiosi ‘Ndrangheta: 90 verdachten opgepakt, ook in België AW

05 december 2018

08u21

Bron: Belga 1 Politie en justitie uit Nederland, Italië, Duitsland en ook België zijn vanmorgen gestart met een grootschalige actie tegen de 'Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië, in het zuiden van Italië. Er zijn volgens Italiaanse politie in totaal 90 mensen opgepakt waaronder enkele verdachten in België.

Het ging om een gecoördineerde actie tegen het criminele samenwerkingsverband dat in heel Europa actief is. De verdachten werden geklist in Italië, Duitsland, Nederland, België en in landen van Zuid-Amerika, aldus de politie op Twitter. Ze worden onder meer verdacht van drugshandel, het witwassen van geld en lidmaatschap van een maffia-organisatie.

In de vier landen vonden gelijktijdige arrestaties en inbeslagnames plaats. Het ging om tientallen invallen in Nederland, maar meer informatie werd daarover niet gegeven. Ook in Duitsland vonden er invallen plaats in Noordrijn-Westfalen en Beieren, zo deelde het Bundeskriminalamt, de Duitse federale recherchedienst, mee. Volgens Bild werden onder meer pizzeria's doorzocht. Over de acties in België werd nog niet bericht door de politie.



2-jarig onderzoek

De actie is het gevolg van een onderzoek dat in 2016 is begonnen, en wordt verder toegelicht om 12 uur bij Eurojust in Den Haag. Het EU-orgaan voor justitiële samenwerking coördineerde de internationale actie.



Voor ons land zullen Pieter Strauven van het parket van Limburg, en Kris Vandepaer, directeur van de federale gerechtelijke politie van Limburg, aanwezig zijn. Dat doet vermoeden dat de gecoördineerde actie tegen het drugsnetwerk zich vooral in Limburg afspeelde.

Dominante drugssmokkelaars

De Calabrische 'Ndrangheta heeft de Siciliaanse Cosa Nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië. Ze domineert de drugssmokkel naar Europa.



Begin vorig jaar werd baas Santo Vottari opgepakt, hij was een van de meest gezochte criminelen in Europa. Hij werd onder meer gezocht als medeplichtige bij de geruchtmakende moorden op zes mensen in de Duitse stad Duisburg, ruim tien jaar geleden. Daar werden als gevolg van een vete tussen twee maffiaclans voor een pizzeria zes Italianen doodgeschoten.