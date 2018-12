Grootschalige actie tegen Italiaanse maffia ‘Ndrangheta’ groot succes: 14 mensen opgepakt in ons land AW avh ttr

05 december 2018

08u21

Bron: eigen berichtgeving, Belga 34 Bij een internationale actie tegen de Calabrische maffiaclan ‘Ndrangheta, onder de naam Pollino, zijn in diverse landen, waaronder ook België, ongeveer 90 mensen opgepakt. In ons land vonden 14 huiszoekingen plaats, 14 mensen werden opgepakt en drugs werd in beslag genomen. De actie was het orgelpunt van een groot onderzoek dat in 2016 begon.

De politie rukte vanmorgen massaal uit in onder meer België, Nederland, Italië en Duitsland. De gearresteerden worden onder meer verdacht van drugshandel, het witwassen van geld en lidmaatschap van een maffia-organisatie. Er is in totaal 2 miljoen euro, 140 kilo xtc-pillen en 3.000 tot 4.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat meldt Fred Westerbeke, hoofdofficier van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie in Nederland.

Het overgrote deel van de bijna 4.000 kilo cocaïne die in het onderzoek tegen de ‘Ndrangheta in beslag is genomen, werd in de Rotterdamse haven gevonden. Het ging om een vangst van 3.500 kilo op 23 maart van dit jaar. Verder kwam de Nederlandse fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een villa in het Italiaanse Bovalino op het spoor. De Italianen legden er beslag op, aldus een woordvoerster van de FIOD, omdat het om een “illegaal gebouwde woning” ging.

In ons land vonden 14 huiszoekingen plaats in Maasmechelen, Genk, Lanaken en Wommelgem. Daarbij werden veertien personen gearresteerd. “Daarnaast werden er ook heel wat goederen van hoge waarde in beslag genomen, naast ook cocaïne, heroïne en cannabis”, zo verduidelijkte procureur Bruno Coppin van het Parket Limburg.

Maffiastructuur

“Het gaat om mensen met een Italiaanse of een Belgische nationaliteit met een Italiaanse achtergrond waarbij we kunnen zien dat Limburg wordt misbruikt als strategisch belangrijke positie.” Dat verbaast de procureur niet, omdat Limburg op het drielandenpunt en in de nabijheid van de Haven van Antwerpen ligt. Die positie wordt volgens hem, samen met de historische link die de provincie heeft met de Italiaanse gemeenschap, misbruikt.

“Het gaat inderdaad om een heel grote actie die vandaag is uitgevoerd tegen een organisatie met een maffiastructuur die opereert vanuit Limburg. De organisatie verhandelt cocaïne om nadien de massale winsten te investeren in onze lokale economie en samenleving. Ze bouwen daarmee een schijnbare legale machtspositie op en dat willen wij tegen gaan.”

Drie van die huiszoekingen waren bijzonder risicovol, maar alles verliep zonder incidenten. Bij de actie in ons land werden zo’n 100 agenten ingezet.

Samenwerking

Naast het internationale dossier loopt er bij het Parket van Limburg ook nog een eigen dossier. De veertien aangehoudenen zullen allemaal worden voorgeleid bij een onderzoeksrechter. Italië vraagt in het kader van het internationale dossier de uitlevering van vier personen.

Bij deze actie werkten België, Nederland, Italië en Duitsland intens samen. De actie werd ondersteund door Eurojust en Europol. Voor Eurojust gaat het om de grootste internationaal georganiseerde actie tegen deze maffiaorganisatie.

Haven van Antwerpen

Volgens de Italiaanse openbare aanklager Federico Cafiero De Raho gebeurde de import van drugs via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De ‘Ndrangheta is centraal gevestigd in Calabrië, in het zuiden van Italië, maar heeft wereldwijd haar tentakels uitgegooid. De organisatie is actief in alle landen waar cocaïne wordt geproduceerd, luidde het.

In de vier landen vonden gelijktijdige arrestaties en inbeslagnames plaats. Het ging om tientallen invallen in Nederland, maar meer informatie werd daarover niet gegeven. Ook in Duitsland vonden er invallen plaats in Noordrijn-Westfalen en Beieren, zo deelde het Bundeskriminalamt, de Duitse federale recherchedienst, mee. Volgens Bild werden onder meer pizzeria's doorzocht. In Duisburg viel de politie binnen in een Italiaans ijssalon.

Dominante drugssmokkelaars

De Calabrische 'Ndrangheta heeft de Siciliaanse Cosa Nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië. Ze domineert de drugssmokkel naar Europa.



Begin vorig jaar werd baas Santo Vottari opgepakt, hij was een van de meest gezochte criminelen in Europa. Hij werd onder meer gezocht als medeplichtige bij de geruchtmakende moorden op zes mensen in de Duitse stad Duisburg, ruim tien jaar geleden. Daar werden als gevolg van een vete tussen twee maffiaclans voor een pizzeria zes Italianen doodgeschoten.