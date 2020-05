Grootschalig onderzoek naar antimalariamiddelen in Verenigd Koninkrijk JTO

21 mei 2020

12u47

21 mei 2020

Bron: Belga

In het Verenigd Koninkrijk is vandaag een grootschalig onderzoek gestart naar de doeltreffendheid van de antimalariamiddelen chloroquine en hydroxychloroquine in de strijd tegen het coronavirus, meldt de Britse openbare omroep BBC.

Deze ochtend hebben de eerste proefpersonen zich aangemeld in ziekenhuizen in Brighton en Oxford. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd bij gezondheidswerkers, wordt de komende tijd ook uitgerold op andere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk en in Europa, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. In totaal zouden 40 000 zorgverleners meewerken.

Testfase

De proefpersonen krijgen gedurende drie maanden lang hydroxychloroquine, chloroquine, of een placebo toegediend. Hydroxychloroquine is het medicijn dat de Amerikaanse president Donald Trump dagelijks neemt om het virus af te houden. Sinds gisteren worden de malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine ook in Brazilië aanbevolen in de strijd tegen Covid-19.

De test moet uitwijzen of de antimalariamiddelen kunnen voorkomen dat besmetting optreedt bij zorgverleners die worden blootgesteld aan Covid-19 want zij bevinden zich in een superverspreider-locatie. Resultaten worden verwacht tegen het einde van dit jaar.

We weten echt niet of chloroquine of hydroxychloroquine gunstig of schadelijk is tegen Covid-19. Professor Nicholas White (Universiteit van Oxford)

Het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine tegen corona is omstreden omdat de werking niet is bewezen. “We weten echt niet of chloroquine of hydroxychloroquine gunstig of schadelijk is tegen Covid-19”, zo verklaarde professor Nicholas White van de universiteit van Oxford op de BBC. Volgens White, één van de leiders van de studie, is een grootschalige proef als deze de beste manier om erachter te komen.