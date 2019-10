Grootmoeder wil kleinkinderen terughalen uit Syrië: “Situatie is uit de hand aan het lopen” LW

16 oktober 2019

20u08 3 Fatiha Lakjaa wil haar zes kleinkinderen terughalen uit Syrië. Het is niet de eerste keer dat de grootmoeder dit probeert. Zes jaar geleden stapte ze al naar de rechtbank om haar dochters en kleinkinderen terug te halen, maar dat mislukte.

“Mijn zoon is al begraven in Syrië, ik wil mijn dochter daar ook niet begraven.” Fatiha Lakjaa wil er alles aan doen om haar familie terug te halen uit het noorden van Syrië. Daar zaten haar zes kleinkinderen, de jongste is één en de oudste zeven, en haar dochters tot voor kort in een kamp dat bewaakt werd door Koerdische milities. Waar de kleinkinderen momenteel zitten, weet Fatiha niet. “Ze zitten ergens in de Sahara, ik weet niet waar juist.”