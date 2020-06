Grootmoeder Maddie McCann overleden aan coronavirus Redactie

11 juni 2020

23u40

De grootmoeder van het ontvoerde Britse meisje Madeleine 'Maddie' McCann is vorige maand op 80-jarige leeftijd overlijden nadat ze besmet raakte met het coronavirus. De vrouw maakte het bijgevolg niet meer mee dat er een eventuele doorbraak werd bereikt in de zaak rond de verdwijning van haar kleindochter, nu er een nieuwe verdachte wordt aangewezen.

Eileen McCann, de moeder van Maddie’s vader, zei kort na de verdwijning van haar kleindochter in 2007: “Toen ik mijn man John twee jaar geleden verloor, dacht ik dat mijn wereld ingestort was. maar Madeleine verliezen is tien keer erger.”



De voormalige winkelbediende en schoonmaakster uit het Schotse Glasgow had naast haar Gerry nog een zoon en drie dochters. Ze bracht verscheidene maanden door in het Portugese Praia da Luz waar ze haar zoon en schoondochter bijstond in de zoektocht naar hun dochter en zorgde voor hun tweeling Sean en Amelie. “Zolang ze haar lichaam niet vinden, zal ik blijven hopen”, zei ze destijds. “Wanneer we haar eindelijk thuis krijgen, zal ze zoveel liefde en knuffeltjes van ons allemaal krijgen.”

“Ze moeten Maddie verdoofd hebben”

Eileen McCann was ervan overtuigd dat de ontvoerder van haar kleindochter het meisje eerst moet verdoofd hebben, om te vermijden dat het kind het zou uitschreeuwen. “Ze konden haar daar op geen enkele manier buiten dragen zonder haar wakker te maken. Als ze zou meegenomen zijn terwijl ze lag te slapen door iemand die ze niet kent, dan zou ze de hele plaats bij elkaar geschreeuwd hebben.”



“Ik ben er zonder twijfel van overtuigd dat de persoon die Madeleine die nacht uit haar kamer heeft gedragen, haar eerst had verdoofd. Ze is niet het type kind dat meegaat met een vreemde. Ze was altijd vlot en bij momenten hyperactief, maar ze is niet een kind dat tegen iedereen praat. Ze moet iemand eerst leren kennen.”

Bescherming zoon en schoondochter

Eileen is altijd ook erg kritisch geweest voor diegenen die haar zoon en schoondochter met de vinger wezen omdat ze hun kinderen alleen lieten in hun vakantieappartement in het Portugese Praia da Luz terwijl ze 50 meter verderop op restaurant zaten. “Ze houden er niet van om de kinderen bij vreemden achter te laten. Het was niet iets dat ze vaak deden - ze hebben thuis een nanny die ze kunnen vertrouwen. Het zijn normale ouders die van hun kinderen houden en hen nooit op enige manier zouden verwaarlozen. Elke bewering dat ze hen verwaarloosden, is een complete belediging.”

Gerry McCann, een cardioloog, en zijn vrouw Kate, een voormalige huisarts die nog steeds in de gezondheidszorg werkt, woonden de begrafenis van Eileen in beperkte kring bij, als gevolg van de coronavirusuitbraak.