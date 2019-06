Grootmoeder en kleinzoon (5) overlijden door ebola in Oeganda Redactie

13 juni 2019

09u00

Bron: belga 0 In Oeganda is een tweede dode gevallen door ebola. Dat is vernomen bij gezondheidsinstanties. Het gaat om de grootmoeder van de vijfjarige jongen die dinsdagnacht overleed aan het virus.

De jongen was het eerste geval van de ziekte in Oeganda sinds het uitbreken van een epidemie tien maanden geleden in het noordoosten van buurland Congo. De kleuter deed de ziekte hoogstwaarschijnlijk op toen hij daar met zijn familie was voor een begrafenis. Uit voorzorg zijn al zijn verwanten in quarantaine geplaatst.

In het noordoosten van Congo zijn op tien maanden tijd al meer dan 2.000 gevallen van ebola geregistreerd. Twee op de drie patiënten overleefden de ziekte niet.