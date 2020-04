Grootmeester van Orde van Malta (75) overleden IB

30 april 2020

01u02

Bron: Belga 0 De grootmeester van de Orde van Malta, Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, is dinsdagnacht op 75-jarige leeftijd in Rome overleden. Er werd enkele maanden geleden een ongeneeslijke ziekte vastgesteld bij Dalla Torre. Dat meldt de eeuwenoude katholieke orde.

Conform de grondwet van de Soevereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta, zoals de Maltezer Orde voluit heet, bekleedt grootcommandant Fra' Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas de functie van interim-luitenant tot de verkiezing van een nieuwe grootmeester.

Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, een Italiaanse aristocraat en kunsthistoricus, die op 9 december 1944 geboren werd in Rome, trad in 1985 toe tot de Maltezer Orde. Twee jaar geleden werd hij de tachtigste grootmeester.

De Orde van Malta werd gesticht in Jeruzalem en door de paus erkend in 1113. Opdracht van de orde is om de behoeftigen helpen en het christelijke geloof te verdedigen.