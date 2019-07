Grootmachten praten zondag met Iran om nucleair akkoord te redden AW

23 juli 2019

14u09

Bron: ANP 2 De Europese grootmachten Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië komen zondag met afgevaardigden uit Rusland en China in Wenen bijeen om met Iran te praten over de redding van het nucleair akkoord uit 2015. Dat maakte de bureau buitenlandse zaken van de EU vandaag bekend.

"De vergadering is bijeengeroepen op verzoek van Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Iran, en zal kwesties met betrekking tot de tenuitvoerbrenging van de het JCPOA in al zijn aspecten onder de loep nemen", aldus de verklaring. De Duitse Helga Schmid, secretaris-generaal buitenland bij de EU, zal als voorzitter fungeren.



Het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ofwel Gezamenlijk Uitgebreid Actieplan is de formele naam van de overeenkomst. De Verenigde Staten hebben die opgezegd.