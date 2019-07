Groot winkelcentrum in Berlijn in lichterlaaie ADN

04 juli 2019

15u36

Bron: Belga 0 In het Dong Xuan Center, een groot winkelcentrum in het Berlijnse district Lichtenberg, is vandaag brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer. De rookwolk is tot ver buiten de Duitse hoofdstad te zien.

Het incident vond plaats nadat een container in brand vloog in het centrum. "Het warenhuis staat in lichterlaaie", meldt de brandweer op Twitter. "Ook een aanpalend gebouw, waarschijnlijk ook een warenhuis, staat in brand."

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en vragen dat de omwonenden de omgeving verlaten, of op zijn minst de ramen en deuren gesloten houden. Over slachtoffers is er nog geen nieuws. "Het is niet duidelijk of er mensen binnen waren", klinkt het nog. "We kunnen het brandende gebouw niet binnen."

Het Dong Xuan Center is een bekend shoppingcenter in Berlijn. Er worden vooral Aziatische producten verkocht.