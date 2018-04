Groot vrachtschip ramt historisch pand langs de Bosporus

Een groot vrachtschip heeft vandaag in Istanboel een historisch gebouw langs de oevers van de Bosporus geramd. Dat meldde de Turkse zender TRT. Niemand raakte gewond. Vermoed wordt dat een technische storing in de stuur- of roerinstallatie aan de basis ligt van het incident.