Groot verlies bij gokken van schutter Paddock volgens sheriff deel van verklaring voor geweld 03u15 0 AP Stephen Paddock Las Vegas schutter Stephen Paddock had sinds september 2015 veel geld verloren. Dat zou "een doorslaggevende reden" kunnen zijn waarom hij besloot om vanuit zijn kamer het vuur te openen. Dat heeft sheriff Joseph Lombardo in een interview gezegd.

Sinds het bloedbad van begin oktober gissen de autoriteiten nog steeds naar een motief. De uitspraak van de sheriff is de eerste keer dat de politie een mogelijke verklaring geeft voor het geweld, aldus CNN.



De sheriff zei ook dat Paddock narcistisch was, depressieve periodes had en uit was op status. Hij was er trots op herkend te worden in de casino's waar hij urenlang doorbracht voor de pokermachines.



Paddock was een gokker die regelmatig grote bedragen inzette. Op sommige dagen zette hij tot 10.000 dollar in. Tegelijkertijd zegt Lombardo dat hij er allerminst zeker van is dat Paddocks verlies bij het gokken het hoofdmotief is geweest. "Wat is de reden, waarom?", zei hij in hetzelfde interview. "Daar hebben we nog steeds geen antwoord op gekregen."



Bloedbad vanuit hotelkamer

In tien minuten schoot Paddock vanuit zijn hotelkamer 58 mensen dood en nog eens bijna 500 mensen raakten gewond bij het grootste bloedbad uit de moderne Amerikaanse geschiedenis.

EPA Een schoen en bloedsporen na het bloedbad dat schutter Stephen Paddock aanrichtte in Las Vegas

