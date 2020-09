Groot stuk Arctisch ijs breekt af door ongewoon warme zomer en klimaatopwarming JOBR

14 september 2020

11u28

Bron: BBC 0 De Nioghalvfjerdsfjorden-gletsjer of de 79N, dat is een van de grootste overblijvende ijsgletsjers ter wereld, is opnieuw een stuk kleiner geworden. Door de erg warme zomer en de klimaatopwarming is een groot stuk ijs afgebrokkeld van de gletsjer.

In totaal zou een oppervlakte van 110 vierkante kilometer ijs afgebroken zijn van de Groenlandse 79N-gletsjer. Door de afgelopen warme zomer smolt een grote hoeveelheid ijs. Het smeltwater maakte de gletsjer al erg onstabiel. Daarnaast steeg ook de temperatuur van het zeewater sterk. Dat zorgde ervoor dat er barsten ontstonden in de 79N, waarna een grote ijsklomp afbrak.

De Groenlandse ijskap, de grootste ter wereld, is volgens wetenschappers zodanig aan het smelten dat er geen weg meer terug is. Zelfs als we er onmiddellijk in slagen de klimaatopwarming te stoppen – een zeer irrealistische doelstelling – zouden de gletsjers in Groenland blijven smelten. De opwarming van de Aarde heeft ertoe geleid dat tussen 1994 en 2017 zo’n 28.000 miljard ton ijs is gesmolten.



