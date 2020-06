Exclusief voor abonnees

Groot Servisch dancefestival waar ook veel Belgen heen trekken gaat toch door deze zomer. Virologen ongerust: “Dit is geen goed idee”

Koen Van De Sype

19 juni 2020

17u16

Het bekende vierdaagse dancefestival Exit in Servië zal ondanks de coronacrisis toch doorgaan deze zomer. Dat heeft de organisatie beslist. Het evenement verwelkomt traditioneel ook heel wat Belgen en Nederlanders. Virologen in beide landen trekken aan de alarmbel. “Dit is geen goed idee”, aldus Marc Van Ranst.