Groot schandaal om mogelijke oorlogsmisdadigers onder vluchtelingen in Duitsland Karen Van Eyken

07 maart 2019

12u27

Bron: Bild, Die Welt 0 Het Duitse gerecht heeft belangrijke aanwijzingen dat er zich mogelijk vele oorlogsmisdadigers tussen de vluchtelingen bevinden, niet onderzocht. Het zou gaan om duizenden tips waar niets mee werd gedaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is onder vuur komen te liggen nadat het de tekortkomingen heeft erkend. De Duitse krant Bild heeft het onomwonden over een groot schandaal.

Van 2014 tot begin dit jaar heeft de Duitse federale dienst voor migratie en vluchtelingen (BAMF) ongeveer 5.000 aanwijzingen over “misdaden tegen de mensheid” doorgespeeld aan de federale politie. Het gaat dan om gewelddaden (bijvoorbeeld moord, martelen, verkrachting of seksueel geweld, verlaging tot slavernij) gepleegd in het kader van een aanval op de burgerbevolking.

Slechts in 129 gevallen werd er een onderzoek gestart. Dat heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd na een parlementaire vraag van een politicus van de liberale partij FDP. In 2015/2016 waren er 3.800 aanwijzingen en amper 28 onderzoeken.

“Het grote aantal inlichtingen liet niet toe om alles nauwgezet na te gaan via politieverhoren”, heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaard aan Bild.

Politica Linda Teuteberg van de FDP vindt dit ongehoord. “Oorlogsmisdadigers mogen geen bescherming krijgen in Duitsland. Ik betwijfel of de federale regering de voorbije jaren het nodige heeft gedaan om dit te voorkomen.”