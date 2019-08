Groot protest tegen regering Roemenië RL

11 augustus 2019

02u40

Bron: ANP 0 In Boekarest zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de Roemeense sociaaldemocratische regering. Het was precies een jaar nadat een ander protest hardhandig de kop werd ingedrukt door de politie.

De demonstratie was georganiseerd door Roemenen die in het buitenland wonen en werken, omdat ze boos zijn vanwege "corruptie, slecht bestuur en pogingen van de regering om de rechtsstaat af te breken". De woede van de demonstranten komt ook voort uit de zaak van een 15-jarig meisje dat is vermoord doordat de politie traag reageerde op haar noodoproepen.

