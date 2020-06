Groot politieonderzoek naar Zwitserse jongen (8) met speelgoedgeld op zak Marlies van Leeuwen JOBR

11 juni 2020

15u24

Bron: AD 3 Een 8-jarig Zwitsers jongetje heeft nog tot 2032 een aantekening in zijn politiedossier, omdat hij heeft gevraagd of hij in een dorpswinkel in Dietgen een speelgoedbankbiljet kon gebruiken om te betalen. Hoewel het geld overduidelijk nep was, volgde een grondige huiszoeking door de politie.

Eind april gingen het 8-jarige jongetje, zijn oudere broer (10) en hun buurmeisje naar de dorpswinkel van het Zwitserse Dietgen, waar het kind vroeg of hij kon betalen met het bankbiljet. Hoewel het overduidelijk ging om speelgoedgeld, voelden de medewerkers zich verplicht om de politie in te schakelen. De kinderen stoven daarop de winkel uit. “Het is ons beleid, we zijn door ons hoofdkantoor geïnstrueerd om zo te handelen”, zegt winkelmanager Tanja Baumann volgens de regionale Zwitserse krant Basler Zeitung. “De kinderen vermanend toespreken is niet bij het winkelpersoneel opgekomen”, legt Baumann uit, omdat “niemand van ons kinderen heeft”.

Officieel misdrijf

Een agent bestudeerde camerabeelden en nam een maand later, op 28 mei, contact op met de ouders van het jongetje met de mededeling dat hij “een officieel misdrijf” op het spoor was. De politie doorzocht hun huis de dag erop liefst drie uur lang. Daarbij werden drie briefjes van 50 euro, twee van 20 euro, vijf 10 euro-, en drie 5 eurobiljetten in beslag genomen “om misdaad te voorkomen”. Agenten lieten bewakingsbeelden zien aan de ouders waarop te zien was hoe de kinderen bij de kassa stonden.

Van de jongens werd een “mug shot” gemaakt, een politiefoto. De jongen is niet aangeklaagd, maar naar verluidt staat zijn naam nu wel in de politiesystemen geregistreerd tot mei 2032. Het jongetje zou zijn moeder angstig hebben gevraagd “of hij nu in de gevangenis komt”. De ouders van de broers krijgen binnenkort een “preventiegesprek”, om dit soort voorvallen in de toekomst te voorkomen.

Carnavalsviering

Het valse eurobiljet was zogenaamd Chinees “dodengeld”, dat tijdens begrafenissen wordt verbrand voor een goed hiernamaals voor de geest van overledenen, schrijft de krant. De valse euro’s werden begin maart verspreid, tijdens de carnavalsviering in het plaatsje Sissach in de buurt van Basel. De biljetten, met blauwe Chinese tekens en geprint op “gewoon” papier, kwamen onder meer in handen van het groepje kinderen.

Volgens een woordvoerder van de politie Basel-Landschaft was het grondige onderzoek noodzakelijk om uit te zoeken of het jongetje het geld opzettelijk wilde gebruiken en of er strafbare feiten waren gepleegd. “We waren geïnformeerd dat kinderen met een stapeltje nepbiljetten spullen probeerden te kopen. Daarom was er de verdenking dat er vals geld in omloop werd gebracht”, luidt het nog.

