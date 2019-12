Groot hart van duizenden lampionnen ontstoken in Olympisch Stadion Amsterdam FT

29 december 2019

21u47 0

Hilde. Opa. Wesley. Dirk. Mama. Voor duizenden mensen werd vandaag een lampionnetje aangestoken in het Olympisch Stadion in Amsterdam, met daarop de namen geschreven van mensen die er door kanker niet meer zijn of op een andere manier door de ziekte getroffen zijn. Een groot, lichtgevend hart verlichtte na zonsondergang het hart van de Nederlanders - net voor de start van het nieuwe jaar. Stichting KWF Kankerbestrijding was met het project al aan z’n vierde jaargang toe. Met de opbrengst - iedereen kon een lichtje schenken aan een dierbare - wil ze de kans op kanker verkleinen, de kans op genezing vergroten en de levenskwaliteit na de ziekte verbeteren. Iemand een warm hart toedragen, dat ziet er dus misschien wel zo uit...