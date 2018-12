Groot-Brittannië wil spoedberaad over migranten die met bootjes Kanaal oversteken bvb

29 december 2018

18u49

Bron: Belga 0 Groot-Brittannië wil dringend overleg met Frankrijk over de illegale migranten die proberen het Kanaal over te steken in opblaasbare bootjes. Dat heeft de Britse minister van Immigratie, Caroline Nokes, vandaag gezegd.

Voor de Britse kust zijn tussen dinsdag en vrijdag in totaal 64 migranten uit Iran, Irak, Syrië en Afghanistan gered die met opblaasbare rubberbootjes het Kanaal probeerden over te steken. De migranten werden opgevangen door politie- en hulpdiensten. Sinds begin december werden op het Kanaal al enkele tientallen migranten, onder wie ook meerdere kinderen, onderschept.

De oversteek naar het Verenigd Koninkrijk via het Kanaal, een afstand van minimum 33 kilometer, is erg gevaarlijk door het drukke scheepvaartverkeer, de sterke stroming en de lage temperatuur van het zeewater.



Caroline Nokes is vanmiddag afgereisd naar de Britse kustplaats Dover. Ze wil er overleggen met de lokale autoriteiten en parlementsleden. Londen wil spoedberaad met Parijs over het steeds groter wordend probleem. Het bezoek van Nokes komt één dag nadat de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, het toenemend aantal pogingen om het Kanaal over te steken een "belangwekkend incident" noemde.

