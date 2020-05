Groot-Brittannië verlengt lockdown tot 1 juni, vanaf deze week wel eerste versoepelingen TT

10 mei 2020

20u53

Bron: Belga 1 De lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt in Groot-Brittannië verlengd tot 1 juni. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson vanavond meegedeeld in een televisieboodschap.

De premier benadrukte dat er niet onmiddellijk een einde zal komen aan de lockdown in Groot-Brittannië. “Dit is niet het moment om de lockdown deze week simpelweg te beëindigen”, klonk het. Die blijft in principe tot 1 juni gehandhaafd, maar “we zetten wel de eerste zorgvuldige stappen om de maatregelen te versoepelen”.

Telewerken blijft de norm in het Verenigd Koninkrijk, het openbaar vervoer wordt afgeraden om zo veel mogelijk afstand te kunnen garanderen tussen de reizigers die wel de bus en trein moeten nemen. Wie echt naar het werk moet, doet dat best “met de auto, of beter nog, met de fiets of te voet”.



Vanaf komende woensdag mogen inwoners wel opnieuw zonder limiet buiten sporten. “U mag in het lokale park in de zon zitten, naar andere bestemmingen rijden en sporten, maar enkel met mensen uit uw eigen huishouden.” Johnson benadrukte de afstandsregels te houden en kondigde aan dat boetes daarvoor omhoog gaan.

Winkels kunnen op zijn vroegst pas vanaf 1 juni weer open, net als lagere scholen. Pas vanaf 1 juli, in fase 3, kunnen andere publieke plaatsen, zoals hotels en restaurants “misschien” weer open. “Alles is voorwaardelijk”, aldus de premier. “We zijn over de eerste top, maar de berg afdalen is vaak nog gevaarlijker.”

Wie het Verenigd Koninkrijk binnenkomt via de luchthavens, zal verplicht twee weken in quarantaine moeten.

Waarschuwingssysteem

Ook kwam de premier zoals verwacht met een nieuw waarschuwingssysteem waarmee de ontwikkeling van coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk snel in kaart kan worden gebracht. Dit alarmsysteem kan helpen plaatselijk maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het virus. Het systeem draait om vijf fasen, die elk een eigen kleur hebben. De rode alarmfase is dan de vijfde en de gevaarlijkste. Het land bevindt zich nu in fase vier, zei Johnson, en maakt zich op om stap voor stap naar fase drie te gaan. Het systeem is gebaseerd op alarmfases die eerder zijn ingevoerd om tegen terrorisme te waarschuwen.

Het alarmsysteem is een van de maatregelen die het mogelijk moeten maken de beperkingen stapsgewijs te versoepelen. Maar tot nader order komt er geen versoepeling: de lockdown in Groot-Brittannië wordt verlengd tot 1 juni, zo zei Johnson.

Met 31.855 doden door COVID-19 is Groot-Brittannië het zwaarst getroffen Europese land.