Groot-Brittannië sluit alle cafés, restaurants, sportscholen en culturele instellingen ttr

20 maart 2020

18u27 6 De Britse premier Boris Johnson heeft tijdens een persconferentie aangekondigd dat alle pubs, restaurants en sportscholen voor onbepaalde tijd de deuren moeten sluiten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel gaat in vanaf vanavond, aldus Johnson.

Tijdens een persconferentie in Downing Street zei de Britse premier dat alle cafés, pubs en restaurants voor onbepaalde tijd de deuren moeten sluiten. “Ze moeten vanaf vanavond dicht”, aldus Johnson. “De maatregel is ook van toepassing op nachtclubs, sportscholen, theaters, bioscopen en recreatiecentra”, voegde hij eraan toe. Afhaalrestaurants mogen wel openblijven.

Johnson verduidelijkte dat de maatregelen elke maand herbekeken zullen worden. “Sommige mensen kunnen natuurlijk in verleiding komen om vanavond uit te gaan. Tegen die mensen wil ik zeggen: ‘Doe het niet’”, waarschuwde de Britse premier. “We moeten hier samen door. We zullen letterlijk duizenden levens kunnen redden als we samen acties ondernemen.” Johnson legde uit dat sociale contacten met 75 procent moeten worden teruggebracht om verspreiding van het virus tegen te gaan. Volgens zijn regering moeten er zeker een jaar inspanningen worden geleverd in de strijd tegen het coronavirus.

De Britse regering heeft ook aangekondigd 80 procent van de lonen van getroffen werknemers terug te betalen om bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus aan te moedigen hun werknemers te behouden en ze niet te ontslaan. De minister van Financiën Rishi Sunak zei tijdens een persconferentie dat de steun uit maximum 2.500 pond (2.700 euro) zal bestaan. De regering zal ook 1 miljard pond (1,09 miljard euro) aan huursteun verlenen en belastingen van bedrijven uitstellen tot juni.

Londen

In Londen zijn sinds gisteren delen van de metro gesloten als gevolg van de coronapandemie. Volgens het transportbedrijf TfL (Transport for London) gaan in eerste instantie tot zo’n veertig stations dicht om het risico op besmetting te verkleinen. Ook het aantal bussen werd teruggeschroefd. De Britse autoriteiten hebben de bevolking eerder opgeroepen om zich te houden aan de social distancing-regels, maar lang niet iedereen volgt dat advies op. Vandaag doken beelden op van opeengepakte reizigers in een Londense metro.

Inmiddels zijn er 144 Britten aan Covid-19 overleden. De ziekte houdt vooral huis in Londen: 40 procent van de overleden patiënten komt uit de hoofdstad.