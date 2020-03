Groot-Brittannië schaft tampontaks af KVDS

07 maart 2020

19u33

Bron: Belga 0 In Groot-Brittannië wordt volgend jaar de tampontaks afgeschaft. Dat berichten Britse media. Er zal geen btw meer geheven worden op onder meer tampons en maandverbanden, zodat die goedkoper worden. In ons land is er een taks van 6 procent op dergelijke producten.

Groot-Brittannië wil met de nieuwe maatregel de strijd aangaan met de zogenaamde "menstruatie-armoede". Veel meisjes en vrouwen hebben tijdens hun menstruatie niet genoeg geld om hygiënische producten te kopen en grijpen dan maar naar kranten- en wc-papier of stoflappen. Sommige meisjes spijbelen op school, uit vrees voor eventuele ongelukjes.

Begroting

De Britse minister van Financiën zou de maatregel komende woensdag bekendmaken bij de voorstelling van de begroting. De afschaffing van de taks zou in voege treden op 1 januari 2021. In de brexit-overgangsfase tot eind dit jaar is een afschaffing niet mogelijk vanwege EU-regelgeving, zo berichtten verscheidene kranten.





Momenteel wordt in Groot-Brittannië nog vijf procent btw geheven op producten voor hygiënische bescherming. Als die wegvalt, zou een gemiddelde vrouw tijdens haar leven zo'n 46 euro kunnen besparen.

In België geldt een taks van 6 procent op hygiënische producten. Dat is ook in Nederland en Portugal het geval. Het minimum btw-tarief in de Europese Unie is 5 procent. Alleen Ierland kreeg daarop een uitzondering, omdat het land de taks al had afgeschaft voor de Europese regel van kracht werd.

Hongarije is de slechtste leerling van de klas, met een taks van 27 procent. Ook de Scandinavische landen doen het niet goed. In Zweden en Denemarken betalen vrouwen 25 procent btw, in Finland is dat 24 procent.

