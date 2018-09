Groot-Brittannië richt nieuwe militaire cyberafdeling op tegen "Russische bedreiging" AW

21 september 2018

12u54

Bron: Belga 0 De Britse regering wil volgens The Times een nieuwe militaire cyberafdeling oprichten om de strijd aan te binden met vijandige staten, terroristen en andere criminele groepen. De nieuwe eenheid valt onder het gezag van het ministerie van Defensie en de inlichtingendienst en mag 250 miljoen pond (280 miljoen euro) kosten.

Nog volgens de krant zullen voor de cybereenheid circa 200 experts uit militaire kringen, uit inlichtingendiensten en uit de technologie-industrie gerekruteerd worden.



De nieuwe cybertroepen komen er als antwoord op wat de "Russische bedreiging" wordt genoemd. Tot nog toe hebben de Britten succesvolle cyberaanvallen uitgevoerd tegen IS in Syrië en Irak, heet het. Zo hebben experts malware ingezet om te voorkomen dat terroristen toegang kregen tot gevoelige informatie. Ook werden foutieve berichten verspreid om de extremisten in verwarring te brengen en werden illegale geldtransferts geblokkeerd.

Opsporen van mensenhandelaars en pedofilienetwerken

Volgens The Times zal de cybereenheid ook ingeschakeld worden bij de strijd tegen mensenhandelaars en voor het opsporen van pedofilienetwerken.